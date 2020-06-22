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عدن - ياسمين التهامي - تحذير خطيــــر : إذا ظهرت هذه العلامة في القدمين فأنت مهدد بنوبة قلبية قــــاتلة





يسبب نقص الدم الذي يصل إلى القلب، في إحداث النوبة القلبية، فبدون كمية كافية من الدم، يمكن أن يتلف القلب بشكل خطير. يمكن أن تكون النوبة القلبية أيضاً أحد أعراض مرض القلب التاجي، حيث تتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، مما يحد من كمية الدم التي تصل إلى القلب. وتشمل أعراض نوبة القلب ألماً حاداً في الصدر وصعوبة في التنفس، ولكن، قد تكون أيضاً عرضة لخطر احتشاء عضلة القلب المميت، والعديد من أمراض القلب، إذا لاحظت بأن قدميك متورمتان. وقد حذرت الأكاديمية الأمريكية للأمراض من أن تورم القدمين يحدث عند تراكم السوائل في الجسم، بسبب عدم عمل القلب بشكل صحيح، حيث يتم ضخ الدم حول الجسم بمعدل أبطأ، ويبدأ السائل في التراكم في النصف السفلي من الجسم. وينصح الأطباء، باستشارة الطبيب على الفور إذا لاحظت تورماً في القدمين، لتفادي أي مضاعفات قد تنجم عن هذا المؤشر الخطير، وفق ما نقلت 24.ae عن صحيفة ديلي ستار البريطانية.





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