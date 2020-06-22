شكرا لقرائتكم خبر عن كـارثـة..الجنرال الأحمر يوقع عقد قاتل مع السعودية ويحرم الشعب اليمني من إستخراج النفط لـ40 سنة من أضخم احتياطي بالعالم بالجوف "وثيقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل "الخليج 365" على رسالة مرفوعة من وزير النفط اوس عبدالله العود الى نائب رائيس الجمهورية الفريق علي محسن الاحمر وجاء في الرسالة انه تم مراجعة بنود الاتفاقية التي سيتم توقيعها بين الحكومة اليمنية وشركة ارامكو السعودية شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقال وزير النفط ان الجانب السعودي قام بالتعديل على ثلاث فرقات (12)و(19)و(21) والتي تضمنت فقرة , (12) الاستغناء عن جميع الشركات النفطية العاملة في المثلث الاسود وسوف تقوم شركة ارامكو بدفع التعويضات الازمة لفسخ العقود. فقرة , (19) لا يسمح للحكومة اليمنية التعاقد مع اي شكة نفطية للاستكشاف في منطقة المثلث الاسود. فقرة , (21) لا تستطيع الحكومة اليمنية الغاء الاتفاقيات مع شكة ارامكو الا بعد مرور (40) سنة من مدة الاتفاقية بين الطفين

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