شكرا لقرائتكم خبر عن جلال الرويشان في تصريح ناري: المبعوث الأممي معرقلا للحلول وعليه أن يكون ممثلا للأمم المتحدة في اليمن وليس في مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف نائب رئيس الوزراء اللواء جلال الرويشان بيان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بخصوص المستجدات على الساحة اليمنية بالمؤسف وغير الموفق، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يأتي ببيانات من هذا النوع.

وقال اللواء الرويشان للمسيرة إن بيان المبعوث لا يغير الوقائع والحقائق على الأرض، ونحن نراه معرقلًا للحلول المطروحة، داعيا المبعوث الأممي إلى أن يكون ممثلا للأمم المتحدة في اليمن وليس في مارب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف أن على المبعوث الأممي أن يعلم أنه يمثل عين الأمم المتحدة وعليه نقل الحقيقة بدون تجزئة.

وعلق اللواء الرويشان على قرار أمين عام الأمم المتحدة غويتريش بشأن رفع اسم السعودية وتحالف العدوان من قائمة منتهكي حقوق أطفال اليمن بالقول، آخر ما كنا نتوقعه هو ما قام به الأمين العام للأمم المتحدة برفع دول التحالف من قائمة قتلة الأطفال، وهذا القرار مأساة كبرى.

وأشار إلى أن الوقائع على الأرض لن تتغير بالبيانات الدبلوماسية، والمجتمع الدولي لم يكن منذ بداية العدوان في صف المظلومين.

وأكد اللواء الرويشان أن الطرف الوطني متجاوب مع البعثة الأممية في الحديدة منذ اتفاق السويد، بينما الطرف الآخر هو المعرقل، موضحا أن مشكلة الحديدة لا تزال قائمة، وتمبذل كل إمكانيات الوصول إلى السلام.