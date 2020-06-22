شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : أول رد تركي عاجل على تهديدات "السيسي" باجتياح ليبيا ومساندة حفتر.. وإصدار البيان (رقم 1) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد ياسين اقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على من “يهدد بغزو ليبيا ليل نهار”، في إشارة إلى تهديدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة، قائلاً إن هناك حكومة معترف بها عربيًا ودوليًا أعلنت مرارًا رفضها التدخل العسكري المصري.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: “لماذا يهددون باستخدام القوة كل يوم وليلة؟ هل نسي هؤلاء أنهم ساعدوا وأيدوا حفتر الجنرال المنقلب في ليبيا على مدار أكثر من خمسة أعوام والنتيجة يعرفها العالم!”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف: “المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا… والسؤال هو هل إذا تم غزوها ستحل مشاكلك الداخلية والخارجية؟ أم ستزيد الأوضاع سوءً؟”.

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وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت، قال السيسي مخاطبا قوات جيشه: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.

تهديدات “السيسي” باجتياح ليبيا ومساندة حفتر



وأضاف: “تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”.

واعتبر أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.

وتعتبر الأمم المتحدة الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، السلطة الشرعية المعترف بها دوليًا.

ورفضت حكومة الوفاق الليبية التهديدات، مؤكدة أنها ترفض “محاولات الوصاية”.

وقال عضو المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق ووزير التعليم، محمد عمَاري زايد: “نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي ونعتبره استمرارًا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدًا خطيرًا للأمن القومي الليبي ولشمال إفريقيا وانتهاكا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية”.

وأضاف: “نرفض بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميلشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا، ونعتبره تهديدًا للسلم الأهلي والدولي، وتكرارًا لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكريًا”.

وتابع زايد: “ليبيا دولة ذات سيادة لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني، ولن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها، أو ينال من وحدتها واستقلالها”.

وأكد أنه “لا خطوط حمراء داخل حدودنا وأراضينا ونرفض أي محاولات لتقسيم الشعب الليبي والجغرافيا الليبية، ولنا كامل الحق في بسط سيادة الدولة على كل التراب الليبي وإنهاء حالة التمرد على السلطة الشرعية”.

تهديدات “السيسي” باجتياح ليبيا ومساندة حفتر

وذكر الوزير بحكومة الوفاق أن “علاقات ليبيا مع كل الدول تقوم على الندية والشراكة والاحترام المتبادل ونحن من نحدد مصلحة ليبيا وشعبها السياسية والاقتصادية والأمنية، ونرفض رفضًا قاطعا كل محاولات الوصاية”.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن الحل السياسي هو الأفضل للأزمة في ليبيا، بينما رأى أن الجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا المعروفة باسم “الجيش الوطني الليبي”، يجب ألا يكون دور في مستقبل البلاد.