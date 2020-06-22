شكرا لقرائتكم خبر عن ”الجوازات السعودية‘‘ تباغت ‘‘المغتربين” وتعلن ”مصير مؤلم” للمقيمين الذين عادوا إلى بلادهم بشأن الإقامة و‘‘التأشرات‘‘ حقهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٢٢ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢١ مساءً (الخليج 365_خاص)

أوضحت ‘‘الجوازات السعودية” ، موقف ”المغتربين والمقيمين‘‘ الذين عادوا إلى بلادهم من ”تجديد الإقامة” .

وذكرت المديرية العامة للجوازات، في توضيح جديد ، أنه لا يمكن تجديد الإقامة أثناء تواجد المستفيد خارج ‘‘المملكة” ، وفي حال صدور تعليمات جديدة سيتم إعلانها عبر ”القنوات الرسمية‘‘ .

وأكدت ‘‘الجوازات‘‘ أنه أيضا لا يستطيع الوافدون الذين عادوا إلى بلادهم ، من تجديد التأشيرات سواء أكانت الإقامة سارية أم منتهية .