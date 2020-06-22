شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : انقلاب سعودي مفاجئ على الرئيس هادي.. الرياض تستدعي الهيئة الإستشارية للرئاسة اليمنية وهيئة رئاسة البرلمان! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شفت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية قامت بإستدعاء الهيئة الإستشارية للرئاسة اليمنية وهيئة رئاسة البرلمان .

وقالت المصادر لـ " اليوم برس " ، بأن لسلطات السعودية قامت بإستدعاء الهيئة الإستشارية للرئاسة اليمنية ( مستشاري الرئيس ) ، وهيئة رئاسة البرلمان ، على غير ما هو معتاد عليه ، حيث يقوم مكتب الرئيس بإستدعائهم للحضور للإجتماعات .

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المصادر ذاتها قالت بأن ذلك الإجراء يكشف توسع الخلاف بين الرئيس هادي وبين القيادة السعودية على عدة ملفات يرفض الرئيس هادي تمريرها والتوقيع عليها ، وانعكس ذلك على الوضع في عدن وسقطرى ، حيث تم تمكين المجلس الإنتقالي هناك .

وأضافت المصادر أن الغرض من ذلك الإستدعاء هو محاولة تكوين شرعية جديدة تتجاوز شرعية الرئيس هادي يتم التعامل معها في عدداً من الملفات .

كما قالت المصادر بأن الرئيس هادي قد يحضر الإجتماع ، لكن طريقة الإستدعاء لم تكن عن طريق مكتبه لأول مره ، وإنما جاءت من القيادة السعودية .