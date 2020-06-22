شكرا لمتابعة خبر عن مجلس النواب يتخذ موقف قوي وحاسم بعد رفع الحكومة قضية الى مجلس الامن ضد الامارات !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن عضو مجلس النواب اليمني، مفضل اسماعيل، موقف المجلس من الاحدث الأخيرة التي شهدتها الأرخبيل سقطرى من انقلاب وتمرد مسلح من قبل مليشيات الضالع التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وقال مفضل اسماعيل، في تغريد على" تويتر" لنا منذ ثلاثه أيام منذ احداث سقطرىآ ونحن نخوض نقاش مع الزملاء في المجلس ونريد اصدار بيان وتحديد موقف قوي من مايحدث وتسميه الامور بمسمياتها.

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وأضاف مفضل،آ لكن للأسف لقد أكتشفنا أن كتله الأمارات في عضو مجلس النواب هي أكبر كتله.

إلى ذلك، طالب الناشط أحمد الرويشان، الحكومة الشرعية بالتحرك صوب مجلس الامن والامم المتحدة ورفع قضية بسط واحتلال من قبل دولة مارقة على حزء من دولة ذات سيادة.

وأشاد فتحي العزب، بصمود وصلابة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في مواجهة كل ضروف التحديات، مؤكدًا ان سقوط سقطرى سوى اجتثاث دويلة الامارات.

واكد ان رئيس الجمهورية قائد لن يستطيع أحد أن يتغلب عليه والايام بيننا، موضحً ان سقوط سقطرى ليس سوى طعمآ لاجتثاثآ التحالف وخصوصا الأمارات.