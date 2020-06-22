شكرا لمتابعة خبر عن “راح الولد”نهاية دراماتيكية لقصة حب بين شاب سوري وابنة “بشار الأسد-فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل اجتماعي قصة حب بطلها أحد الأشخاص يدعى “يزن سلطاني” مع “زين الشام” ابنة بشار الأسد.

وظهر يزن في أحد الفيديوهات المتداولة وهو يجاهر بحبه لابنة رأس النظام السوري بشار الأسد، إلا أن هناك مفاجأة كانت في انتظاره حيث اختفى في ظروف غامضة بحسب تقارير إعلامية سورية.

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رواية غامضة

ونشر شقيق يزن رواية، ادعى فيها أن أحدهم دخل بحساب يحمل اسم ابنة الأسد “زين الشام”، وقام بالتقرب من يزن وطلب منه فيديوهات ووعده بنقله وتوظيفه ليظنه شخصية حقيقية ويفعل كما طلب منه.

وكان سلطاني قد بث فيديوهين في اليومين الماضيين يعلن فيهما حبه لابنة بشار الأسد، واستعداده لفعل أي شيء من أجل الزواج بها، لكن هوية الشخص لم يتم تأكيدها حتى الآن، ومازالت الموضوع غامضاً، خاصة أن حسابه لم يغلق بعد اعتقاله المزعوم حسب ما نشرت صحيفة “جسر” السورية.

تهديد واعتقال ومع ذلك رصد على حسابه بعض التعليقات التي تهدده، مثل تهديد إمرأة تدعى ريتا ناصيف وقالت فيه: “كزاب انت خفت لانك أسأت الادب مع ابنة السيد الرئيس على العموم تم التبليغ وجايينك لحتى تتعلم شلون تجيب سيرة عائلة الرئيس على لسانك”.

ووفق تقارير إعلامية سورية بالفعل كان ذلك، وخلال فترة الفجر، قامت قوة تابعة للنظام باعتقال يزن واقتياده لجهة مجهولة، حتى بات في عداد المفقودين، لتنتهي قصة الحب، ويعلق عليها شقيق يزن قائلاً: “أنا أخوه وأمي ما نشفو دموعها، ضربوه وأخدوه .. الله يفك أسرك يا غالي”.