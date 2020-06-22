شكرا لمتابعة خبر عن طلاق دنيا بطمة ووالد حنان الترك والأخير يعلق "شكرا لمن علمني أن نهاية التقدير إهانة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة مُفاجئة، أثارت شكوك الجمهور، قامت الفنانة المغربية دنيا بطمة بحذف جميع صور زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وأزالت اسمه كتعريف أنه مدير أعمالها، وقامت بحظره من جميع حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ظهور لدنيا بطمة وزوجها سوياً خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما "غزل"، لكن ما قامت به دنيا أثار الشكوك، خاصة أن زوجها تغيب أيضاً عن حفل تخرج ابنته الفنانة حلا الترك من أجل مساندة دنيا بطمة في حملها الثاني الذي أعلنت عنه مؤخراً.

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وما زاد الشكوك حول انفصالهما، ما كتبه محمد الترك على حسابه عبر "انستجرام" قبل أن يٌغلق الصفحة تماماً، حين قال: "شكرا لمن علمني أن نهاية التقدير إهانة".

وتتجاهل دنيا بطمة أنباء إنفصالهما تماماً، فكان آخر ما نشرته عبر "انستجرام"، معايدتها لأحد أصدقائها بعيد الأب، وتجاهل معايدة زوجها كما فعلت معظم الفنانات، فنشرت صورتها معه وعلقت: "الوليد الضرافات الله يجفظك لينا وكل عام وانت بالف خير Happy father’s day".

وكانت دنيا بطمة قد تورطت في قضية حساب "حمزة مون بيبي"، ووجهت لها تهمة التسبب بانتحار الممثلة المغربية وئام الدحماني بسبب ابتزازها بصور لها، وهو ما أوصلها لحالة نفسية سيئة.