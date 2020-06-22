شكرا لمتابعة خبر عن خطوات حجز موعد الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي لمن يرغب في مراجعة مكاتب الضمان في المناطق كافة؛ وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني (من هنــــــــا).

وأطلقت الوزارة في وقت سابق خدمة الموعد الإلكتروني؛ حيث تستهدف في مرحلتها الأولى عملاء مكاتب العمل ومكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق المملكة.

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وتهدف الخدمة إلى تسهيل المراجعات وتقديم الخدمات بطريقة منظمة ومناسبة؛ حتى ترضي العملاء والمستفيدين بتوفير الجهد والوقت، بينما تضمن تحقيق أقصى درجات الاحتراز المطلوبة في الفترة الحالية لمكافحة جائحة كورونا.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة، اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2. الانتقال إلى صفحة حجز موعد مسبق عبر الرابط التالي (من هنــــــــــا).

3. اختيار نوع الخدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي.

4. استكمال البيانات الأساسية واختيار الفرع الذي يرغب المواطن في مراجعته.

تجدر الإشارة إلى، أن إطلاق الخدمة يأتي تماشيًا مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030، وسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية التحول؛ عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا وأتمتة خدماتها وتنظيمها بما يدعم مصلحة المواطنين والمقيمين.

جدير بالذكر، أن الحياة الطبيعية عادت إلى المملكة؛ حيث بدأ العديد موظفي وموظفات القطاع العام العودة إلى مقار أعمالهم بما لا يزيد عن نسبة 75٪ من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية في جميع مدن ومحافظات المملكة، بداية من يوم الأحد الموافق 21 يونيو.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، موضحًا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية؛ وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.