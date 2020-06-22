شكرا لمتابعة خبر عن ملخص وأهداف مباراة "ريال سوسيداد ضد الريال" فى الدوري الاسباني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتزع ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه المثير على مضيفه فريق ريال سوسيداد، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "أنويتا"، فى ختام منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، دام 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أهداف مباراة ريال سوسيداد ضد الريال سيطر التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول، التى جاءت متوسطة من جانب الفريقين، وكاد البرازيلى فينينسيوس جونيور، فى افتتاح التسجيل لريال مدريد، بعد دقيقتين فقط على ضربة البداية، بعد تلقيه تمريرة رائعة من فالفيردى، ولكن سددها بعيدا عن المرمى، ولم يهدد الفريق الملكى، مرمى خصمه الفريق الباسكى كثيرا، فى ظل تباعد خطوط الفريق خاصة فى الناحية الهجومية.

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ومع بداية الشوط الثانى، نجح ريال مدريد، فى تسجيل أول أهدافه عن طريق قائده سيرجيو راموس، فى الدقيقة 50، قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج فى الدقيقة 60، ويدخل بدلا منه البرازيلى ميليتاو.