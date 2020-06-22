شكرا لمتابعة خبر عن مشايخ وقبائل حاشد يصدرون البيان (رقم 1) ويوجهون دعوة هامة لكافة القبائل اليمنية بعد الانقلاب على الشرعية في سقطرى.."تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قبيلة حاشد كبرى القبائل اليمنية، يوم امس الأحد، بياناً حددت فيه موقفها من الأحداث الأخيرة وسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا على جزيرة سقطرى وطرد الشرعية من كامل أراضي الجزيرة غربي اليمن .

وقال مشايخ وحكماء وأعيان قبيلة حاشد أكبر وأقوى القبائل اليمنية في بيان صدر عنها امس الأحد ، إن التحالف العربي ناقض أهداف تدخله المعلنة، فبدلا من من إسقاط انقلاب جماعة الحوثي وإعادة الشرعية للعاصمة صنعاء، قضوا على ما تبقى منها بجزيرة سقطرى وانقلبوا عليها في العاصمة المؤقتة عدن من خلال دعم انقلاب جديد ومليشيا جديدة وبدلا من الحفاظ على الوحدة، عملوا على تعزيز نزعة الانفصال.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

شاهد تكملة الخبر في الأسفلآ وأضاف البيان: “بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تدخل التحالف، لم تعد الشرعية إلى ما كانت عليه، بل باتت الهدف الذي يحاربه التحالف خاصة من قبل السعودية والامارات والذي أصبح إخراجهما من اليمن مطلبا شعبيا لا ينبغي تجاهله لا سيما بعد دعمها للانقلاب على الشرعية وعدوانها الجسيم على قوات الجيش الوطني في عدن والانقلاب عليها مجددا في سقطرى وطرد الحكومة الشرعية من كامل الجزيرة ”.

Advertisements

مشايخ حاشد يصدرون البيان (رقم 1) وأكدت قبائل حاشد من خلال هذا البيان ” أنها ومنذ تاريخ هذا البيان تعلن للجميع اعتبار الامارات والسعودية دول محتلة لليمن وعدو أساسي يجب على كل يمني مقاومته حتى يكف عن احتلال الاراضي اليمنية والتدخل في شؤنها.

ودعت قبلية حاشد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لإنهاء مشاركة دول التحالف السعودي الإماراتي في اليمن وسحب سفراء اليمن في الرياض وابوظبي وتعليق كافة اشكال العلاقات الدبلوماسية مع البلدين وتحميلها مسؤولية تقويض سلطات الدولة في المحافظات الجنوبية والشرقية ودعوة كافة القبائل اليمنية والمكونات السياسية في اليمن بما فيهم الحوثيين لمواجهة وطرد قوات التحالف من كافة الأراضي اليمنية .

وجددت القبائل تمسكها الكامل بوحدة وسيادة واستقلالية الاراضي اليمنية مؤكدة على دور القبائل في الدفاع عن الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري ومنوهة إلى احتفاظها بحق الدفاع عن اليمن أرضا وانسانا تجاه أي خطر يهدد حياة الشعب اليمني ويستهدف وحدة واستقلاليه الجمهورية اليمنية

وفيما يلي يعيد “الميدان اليمني” نشر نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الذي بوحدانية تكسر رايات الظلم والظلام وبحكمته وقوته تبنى مداميك الإنسانية والسلام ، رجاء المستضعفين كاسر أنوف المتكبرين.. القائل في محكم آياته عن من يدعون الإصلاح في الأرض وهم في الأصل مفسدون” وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ” صدق الله العظيم .

والصلاة والسلام على النبي محمد صل الله عليه وسلم أما بعد ،، إننا في قبيلة حاشد مشايخ وعقال وحكماء وأعيان وكافة أبناء القبيلة نؤكد تمسكنا الكامل بوحدة الصف الوطني لأبناء اليمن وندين بأشد العبارات والاستنكار ما حدث من عيب أسود من قبل التحالف بقيادة السعودية في سقطرى وغيرها من المدن اليمنية ضد الشرعية وضد الشعب اليمني من خداع ومكر واعتداء سافر يهدد النسيج المجتمعي للشعب اليمني .

وندعو ” جميع القبائل اليمنية ” للاستجابة للنكف القبلي لقبائل المهرة بعد أن اتضح لنا جميعا بأن التحالف لم يأتي لاستعادة شرعية البلاد بل قدم على ظهر دبابة الاحتلال وطائرات الغزو والاستعمار .

كما ندعو ” اليمنيين كافة لحقن الدماء والوقوف صفا واحدا في مواجهة الاطماع الاجنبية واستعادة سيادة اليمن وكرامته واستقلاله واطلاق ثورة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة التي مزقها المحتلين الجدد لليمن .

إننا في هذا الموقف الهام والمنعطف الخطير الذي تمر به اليمن فإننا ندعو القبائل اليمنية كافة لتوقيع اتفاق بتأجيل كافة الخلافات والثارات والنزاعات لمدة عام حتى يتسنى للجميع التفرغ لمواجهة الغزاة والمحتلين بما عرف عن قبائل اليمن من ناموس الشرف وسجيا الشجاعة وسمات النخوة في الشدائد .

ونعلن ” ان مواجهة الحوثي لم تعد أولوية ومستعدون للإلتحام جميعا مع كافة ابناء شعبنا في خندق الدفاع عن بلدنا حتى يقضي الله امرا كان مفعولا .

ونؤكد ” وقوف قبيلة حاشد بكل ما تمتلكه من مال ورجال الى جانب كل من يواجه الطامعين سواء السعودية او الامارات او غيرها من الدول الغازية لأرضه في أي بقعة من بقاع وطننا المعطاء .

مشايخ حاشد يصدرون البيان (رقم 1) كما نؤكد ” إننا في قبيلة حاشد قد حزمنا أمرنا ووجهنا دعوتنا لكل حامل بندق بزنده وزناده للاستجابة لدعوات النكف القبلي بعد أن استنفذت كافة الحلول وتجربة كل الوسائل والفرص للتحالف الذي تأكدنا بأنها قد وصلت إلى طريق مسدود ولا يمكن انتظار المجهول لتحرير ارضنا واستعادة كرامتنا .

ونجرم ” كل من يتعامل مع الإمارات والسعودية من تاريخ هذا البيان باعتبار ذلك يندرج ضمن العيب الأسود والخيانة والتفريط بشرف القبيلة وناموسها باعتبارهما دولتا احتلال محذرين لكل من تسول له نفسه مساعدتهما بالقول أو الفعل والعمل .

ونهيب ” بأقيال ومشايخ قبائل اليمن من باب ظننا بكم خيرا لما تحملونه من ناموس الرجال ومبادئ الأحرار الشرفاء وقيم النبلاء كما عهدناكم بأن تكون عونا لكل داعي للنكف وساعي لخير ومصالح أبناء اليمن .

ونسأل الله العلي القدير أن يعم علينا بالأمن والسلام وأن يجنبنا واليمن عامة كل مصائب الدنيا والأخرة وأن يعم علينا بنصره ونعمه .

صادر / عن/ مشايخ وقبائل حاشد امس الأحد21/6/2020م