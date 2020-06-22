شكرا لمتابعة خبر عن وردنا للتو : موجة تصعيد تختمر بتمويل قطري وترقب لانفجار الوضع في محافظتين بالجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تختمر موجة من التصعيد الإخواني الممول قطرياً قد في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وياتي ذلك في وقت يواصل وزير النقل المستقيل صالح الجبواني إنشاء قوات عسكرية بتمويل من الدوحة.

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وتفيد تقارير صحافية وصول شحنات جديدة من السلاح مرسلة من المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب دعماً للمعسكر الذي استحدثه الجبواني في مدينة عتق مركز محافظة شبوة التي يسيطر عليها الإخوان.

وفي السياق نقلت صحيفة العرب اليومية اللندنية، الاثنين، تأكيدات مصادر حول بروز مؤشرات على نشاط إخواني مرتقب في كل من محافظتي حضرموت والمهرة بتمويل قطري في سياق مخطط لنقل التوتر والمواجهات إلى المحافظات المحررة في الجنوب، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون السيطرة على مناطق شاسعة في الجوف ونهم تشير المعلومات إلى أنه تم تسليمها للحوثيين ردا على سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن في أغسطس 2019