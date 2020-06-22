شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : المجلس الإنتقالي يكشف عن أسماء القيادات الحوثية التي صرف لها مدير مكتب معين عبدالملك "أراضي" ويفتح تحقيقاً عاجلاً (أسماء القيادات الحوثية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت ما يسمى بقيادة "الإدارة الذاتية" بالمجلس الإنتقالي الجنوبي بمذكرة للنائب العام بفتح تحقيق مع رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة رئيس الوزراء الحالي أنيس باحارثة بعد ثبوت تورطه بصرف أرضي لقيادات حوثية في العام 2016م عندما كان متواجداً بصنعاء.

مصدر رفيع مقرب من المجلس الإنتقالي أكد أنه بعد توجيه الإدارة الذاتية بالتحقيق مع رئيس ومدراء الهيئة العامة للأراضي تم الحصول على وثائق تثبت صرف باحارثة قطع أراضي تتبع الدولة بالعاصمة صنعاء لعدد من القيادات الحوثية.

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وأضاف المصدر أن الإدارة الذاتية فتحت تحقيقاًعاجلاً وسيتم الكشف عن نتائجه للرأي العام قريبا ليطلع على فساد مدير مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك وتواطئه مع المليشيات الحوثية.

هذا وزود المصدر موقع "صنعاء أونلاين" بقائمة بأسماء القيادات الحوثية التي تحصلت على قطع أراضي تتبع الدولة بتوجيهات من أنيس باحارثة:

1- ضيف الله قاسم الشامي

2- عبدالحافظ محمد السقاف

3- طلال عبدالكريم عقلان

4- عبدالله حسين بدر الدين الحوثي

5- إبراهيم علي الشامي

6- محمد بدر الدين الحوثي

7- سكينة حسن زيد

8- خديجة عبدالله الكبسي

9- علي يحيى عبدالله عامر

10- محمد عبدالكريم العماري