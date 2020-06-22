مواعيد إقلاع الرحلات الجوية للركاب العالقين ليوم غد الثلاثاء 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020 عدن - الخليج 365

Advertisements ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020م للركاب العالقين كالتالي: رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 0930 صباحا . رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 1530 عصرا.

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