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الحديدة.. المشتركة تضبط سيارة محملة بذخائر كانت بطريقها إلى مليشيا الحوثي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365 

ضبطت القوات المشتركة في في مربع النجيبة جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة سيارة تحمل ذخائر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي. 

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 وقال مصدر في القوات المشتركة إن أفراد اللواء 11 عمالقة في نقطة النجيبة، تمكنوا من القبض على سيارة نوع ( هيلوكس ) تحمل ذخائر مخبأة في صندوق على شكل خزان وقود أسفل السيارة. 

وأضاف المصدر أن السيارة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وقامت القوات بضبطها وتسيلم سائق السيارة إلى قسم شرطة النجيبة لإحالته للتحقيق ليأخذ القانون مجراه. 

وكانت القوات المشتركة قد أحبطت عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها للمليشيات الحوثية.  

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