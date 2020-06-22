شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من الجوازات بشأن انتهاء تأشيرة الوافدين في خارج المملكة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها على تويتر أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الوافدين الموجودين خارج المملكة سواء إقامتهم «سارية أو منتهية»، بعد انتهاء أزمة كورونا .

وأضافت الجوازات في ردها على سؤال حول “الإجراءات إذا كان الوافد خارج المملكة وانتهت التأشيرة الخاصة به للخروج والعودة” : “أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.