شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من الجوازات بشأن انتهاء تأشيرة الوافدين في خارج المملكة ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها على تويتر أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الوافدين الموجودين خارج المملكة سواء إقامتهم «سارية أو منتهية»، بعد انتهاء أزمة كورونا .
وأضافت الجوازات في ردها على سؤال حول “الإجراءات إذا كان الوافد خارج المملكة وانتهت التأشيرة الخاصة به للخروج والعودة” : “أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.
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