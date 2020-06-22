شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام كتيبة مجلس أبناء سقطرى والمهرة للقوات الجنوبية"صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انضمت كتيبة تابعة للمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، اليوم الاثنين، إلى القوات المسلحة الجنوبية. رفعت الكتيبة علم دولة الجنوب، أعلى مقرها، إعلانا منها بالانضمام رسميا إلى قوام القوات المسلحة الجنوبية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ورحب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، المهندس رأفت الثقلي، خلال زيارته مقر الكتيبة، بالموقف الوطني لأفرادها وقادتها.

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