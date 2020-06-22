الحوثي يستثمر أموال المواطنين في إقامة فعالياتها الطائفية

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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جديد "الخليج 365"
لحوثي يستثمر أموال المواطنين في إقامة فعالياتها الطائفية
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