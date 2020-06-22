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الحوثي يستثمر أموال المواطنين في إقامة فعالياتها الطائفية

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عدن - ياسمين التهامي -   شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

           

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 لحوثي يستثمر أموال المواطنين في إقامة فعالياتها الطائفية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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