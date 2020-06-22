شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا علقت ناشطة حقوقية على ترحيل عشرات المواطنين إلى المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت المحامية والناشطة الحقوقية رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات/ الأستاذة هدى الصراري على ترحيل عشرات المواطنين اليمنيين من جزيرة سقطرى إلى محافظة المهرة. وقالت الصراري في تدوينة لها على حائط صفحته الشخصية بـ”تويتر” التنبيه إلى وتيرة الانتهاكات سوف تتصاعد بصورة كبيرة بعد إسقاط السلطة المحلية في سقطرى. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضحت الصراري أن غياب المؤسسات الرسمية يساهم برفع مؤشر الانتهاكات وترد بلاغات بترحيل مواطنين والتعدي على الحريات العامة ومخالفة القانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية.

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