شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ باليستي يستهدف اجتماعا قبليا ضم مشايخ مراد وياسر العواضي بمأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت الحوثي بصاروخ بالستي اجتماعا قبليا ضم مشايخ مراد والقياديَ في حزب المؤتمر ياسر العواضي، بمنطقة ماهلية جنوبي المحافظة.

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وقال مصدر محلي، لقناة بلقيس إن الصاروخ سقط بالقرب من مقر الاجتماع في منطقة آل أبو عشّه بمديرية ماهلية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من مرافقي مشايخ مراد وجرح آخرين.

ورجحت مصادر متطابقة، أن الحوثي أطلقت الصاروخ من مواقعها في محافظة البيضاء.

وفي سياق منفصل أحبطت قوات الجيش الوطني، هجوما واسعا الحوثي في قعطبة شمالي الضالع.

وذكر مصدر عسكري، أن المعارك دارت في جبهة بتّار شمال غرب مدينة قعطبة، ماخلّف قتلى وجرحى من الطرفين.

وأضاف أن الحوثي تواصل قطع الطريق العام بين مدينة قعطبة ومحافظة إب، وتمنع حركة التنقل.

وفي محافظة الجوف شنت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع الحوثي، شرقي مدينة الحزم.

وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، إن مدفعية الجيش شنت قصفا مكثفا على مواقع الحوثي في جبهة الجدافر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية.

وأضاف، أن القصف المدفعي تزامن مع غارات للتحالف استهدفت مواقع وتجمعات الحوثي في الجبهة ذاتها.

وقال مصدر محلي، لقناة بلقيس إن الصاروخ سقط بالقرب من مقر الاجتماع في منطقة آل أبو عشّه بمديرية ماهلية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من مرافقي مشايخ مراد وجرح آخرين.

ورجحت مصادر متطابقة، أن الحوثي أطلقت الصاروخ من مواقعها في محافظة البيضاء.

وفي سياق منفصل أحبطت قوات الجيش الوطني، هجوما واسعا الحوثي في قعطبة شمالي الضالع.

وذكر مصدر عسكري، أن المعارك دارت في جبهة بتّار شمال غرب مدينة قعطبة، ماخلّف قتلى وجرحى من الطرفين.

وأضاف أن الحوثي تواصل قطع الطريق العام بين مدينة قعطبة ومحافظة إب، وتمنع حركة التنقل.

وفي محافظة الجوف شنت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع الحوثي، شرقي مدينة الحزم.

وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، إن مدفعية الجيش شنت قصفا مكثفا على مواقع الحوثي في جبهة الجدافر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية.

وأضاف، أن القصف المدفعي تزامن مع غارات للتحالف استهدفت مواقع وتجمعات الحوثي في الجبهة ذاتها.