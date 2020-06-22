مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية جنوب التحيتا جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365

Advertisements أقدمت المليشيات الحوثية، على استهداف الاحياء السكنية جنوب مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة. وقالت مصادر محلية إن المليشيات قامت باستهداف الاحياء السكنية ومنازل المواطنين بقذائف الهاون المدفعية،مما تسبب بحالة من الذعر والخوف في أوساط المدنيين لا سيما الاطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وانتهاكاتها في مختلف مناطق الحديدة أمام صمت وتغاضي من قبل الأمم المتحدة تجاه جرائم المليشيات .

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