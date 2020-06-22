تظاهرة حاشدة بمدينة المكلا للمطالبة بالادارة الذاتية للمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

الخليج 365 - سقطرى



تظاهر الالاف من ابناء محافظة حضرموت صباح اليوم، أمام ديوان محافظة حضرموت في مدينة المكلا، استجابة إلى دعوة لجنة التصعيد السلمي التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت وذلك للمطالبة بالإدارة الذاتية للمحافظة ومحاربة الفاسدين وتوفير الخدمات الاساسية .

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وأكد المتظاهرون على وقوفهم خلف القيادة الجنوبية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي خصوصا بعد التحركات المريبة للشرعية في المحافظة .

وجابت التظاهرة شوارع المدينة وصولاً الى مقر المحافظة حيث هتف المتظاهرون بسرعة تنفيذ الادارة الذاتية وتوفير الخدمات .

وخلال التظاهرة رفع المتظاهرون اعلام الجنوب وصور الرئيس عيدروس الزبيدي ولافتات مؤيده للمجلس الانتقالي الجنوبي وخطواته .

كما بارك المتظاهرون طرد مليشيا الاخوان من جزيرة سقطرى وايدوا اجراءات الادارة الذاتية في الجزيرة.