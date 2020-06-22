شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نشرة أسعار العملات من "الخليج 365" لهذا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020 الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم الإثنين وقد جاءت كالتالي: اسعار الشراء السعودي: 192 الدولار : 730 Advertisements الدرهم : 195 اسعار البيع السعودي: 193 الدولار : 737 الدرهم : 198 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أسعار العملات من "الخليج 365" لهذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.