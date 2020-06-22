تعرف على كمية المياه الضرورية لمرضى كورونا؟

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عدن - ياسمين التهامي - قالت الدكتورة هناء سرور، رئيسة قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة المصرية، إن العزل المنزلي هام جداً، وإذا تم تطبيقه بصورة سليمة ستتحسن الأمور بشكل سريع.

وأشارت إلى أنه من المهم تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أنه يجب أن تكون غرفة العزل جيدة التهوية وتصلها الشمس، والابتعاد عن المراوح والتكييفات، وتناول الخضراوات والفاكهة والعسل الأبيض وحبة البركة. كما أكدت على ضرورة تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، وكذلك شرب المياه ليس أقل من 3 لتر في اليوم.

وتابعت: “المواطنين المعزولين منزلياً يتم تسجيلهم عبر أجهزة الوزارة ومتابعتهم من خلال الوحدات الصحية المنتشرة حول الجمهورية، ويتم توزيع العقاقير عليهم”.

وأشارت رئيسة قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إلى أن العزل المنزلي للحالات البسيطة أفضل من العزل بالمستشفيات، منوهة بأنه في حال عدم انخفاض درجات الحرارة لمدة 3 أيام مع تناول المخفضات، أو الشعور بألم في الصدر وضيق في التنفس يجب على المريض التوجه للمستشفى.