شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الاجراءات : تعرف على الحالات التي يمكن من خلالها دخول إسبانيا دون الحاجة إلى فيزا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم أن الشائع هو أنه لا يمكن دخول البلدان الأوروبية دون الحصول على تأشيرة مسبقا، إلّا أنه هناك حالات معينة يمكن فيها الدخول إلى إسبانيا بدون تأشيرة أو دون الحاجة إلى طلب فيزا مسبقا لدى القنصلية الإسبانية في البلد الأصلي أو بلد الإقامة.

في هذه الحالات، الاستثنائية يمكن التخطيط لزيارة إسبانيا دون الحاجة طلب التأشيرة أو تنفيذ إجراء إداري مسبق، ولكن ذلك يتطلب استيفاء بعض المتطلبات عند دخول التراب الإسباني. وفي هذا الموضوع يستعرض موقع اسبانيا بالعربي الحالات التي يمكن من خلالها دخول إسبانيا دون الحاجة إلى تأشيرة، ما نتطرق لكيفية تسوية الوضعية القانونية بعد دخول إسبانيا والحصول على الوثائق.

وتسمح إسبانيا لمواطني العديد من دول إسبانيا بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة إلى طلب تأشيرة من القنصليات الإسبانية.

البلدان والأقاليم التي لا تحتاج فيزا للدخول إلى إسبانيا

ألبانيا (ينطبق الإعفاء من شرط التأشيرة فقط على حاملي جوازات السفر البيومترية).

أندورا

أنتيغوا وباربادوا

الأرجنتين

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (الإعفاء من شرط التأشيرة ينطبق فقط على حاملي جوازات السفر البيومترية).

أستراليا

البهاما

بربادوس

البوسنة والهرسك

البرازيل

بروناي دار السلام

كندا

شيلي

كولومبيا

كوريا الجنوبية

كوستا ريكا

الدومينيك

المنقذ

الإمارات العربية المتحدة

الولايات المتحدة

رمان

غواتيمالا

هندوراس

إسرائيل

اليابان

كيريباتي

ماليزيا

جزر مارشال

موريسيو

المكسيك

ميكرونيزيا

مولدوفا

موناكو

الجبل الأسود

ناورو

نيكاراغوا

نيوزيلندا

بالاوس

بنما

باراغواي

بيرو

جزر سليمان

ساموا

سانت كيتس ونيفيس

سان مارينو

سانت فنسنت وغرينادينز

شارع لوسيا

الكرسي الرسولي

صربيا

سيشيل

سنغافورة

تيمور الشرقية

تونغا

ترينداد وتوباغو

توفالو

أوكرانيا

الأورغواي

فانواتو

فنزويلا.

الوثائق المطلوبة عند المعابر الحدودية

ورغم أن مواطني هذه الأقاليم والدول لا يحتاجون إلى تأشيرة للدخول إلى الأراضي الإسبانية، إلّا أنه لا بد للراغب في زيارة إسبانيا من تلبية بعض المتطلبات، وهو ما يعني أن المسافر يجب أن يُحضر معه الوثائق التالية للمعبر الحدودي أو المطار الميناء الذي سيدخل عبره إسبانيا:

جواز سفر بيومتري مع تاريخ انتهاء الصلاحية لأكثر من ثلاثة أشهر بعد نهاية الإقامة.

تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة لا تتجاوز 90 يوما.

مبررات الإقامة:

الإقامة لدى صديق أو أحد الأقارب

في حالة الإقامة في سكن خاص لعائلة أو أصدقاء مقيمين في إسبانيا، يجب تقديم رسالة دعوة (استدعاء) من طرف الشخص المقيم في إسبانيا موقعة من طرف أي مركز شرطة في إسبانيا وفقا للأمر (ب. ر. ي) 1283/2007، المؤرخ في 10 ماي/ ايار، الذي يحدد شروط ومتطلبات إصدار رسالة الدعوة من الأفراد لصالح الأجانب الذين يسعون لدخول الأراضي الإسبانية لأسباب سياحية أو ذات طبيعة خاصة.

في حالة الإقامة في الفندق، يجب تقديم حجوزات إقامة صالحة طيلة فترة الإقامة.

موارد اقتصادية كافية لفترة الإقامة في إسبانيا (نفقات تقدر بحوالي 68 يورو يوميا).

تأمين سفر يغطي النفقات الطبية لـ 30 ألف يورو والعودة إلى الوطن.

ويمكن لشرطة الحدود طلب إظهار جميع الوثائق والمتطلبات المذكورة سلفا ويمكن أن تكتفي فقط ببعض منها. ويمكن أن يُرفض طلب الدخول للأراضي الإسبانية في حال لم يكن المعني يتوفر على جميع الوثائق المطلوبة.

ويُستحسن أن يأخذ الراغب في دخول إسبانيا معه كل الوثائق التي تتعلق بالحساب المصرفي، والممتلكات في بلده، والوثائق التي تثبت أن لديه عمل، والعائلة (إن كانت لديه).

الحصول على الوثائق

وبعد الوصول إلى إسبانيا، إذا كان الأجنبي يرغب في تسوية وضعيته القانونية والإقامة في البلد، عليه أولا إعداد شهادة سكن (باذرون)، وحينها يصبح لديه العديد من الخيارات لتسوية وضعيته القانونية في إسبانيا؛ أي للحصول على الوثائق. لكن يجب أن يضع الأجنبي في الحسبان أنه معرض لخطر الترحيل إلى بلده في أية لحظة.

أما الطرق الأكثر شيوعا لتسوية وضعيته القانونية في إسبانيا بعد الحصول على شهادة سكن، فهي إجراءات التجذير الاجتماعي وتجذير العمل وتجذير الأسرة ARRAIGO SOCIAL, LABORAL O FAMILIAR

الزواج من مواطن/ة يحمل الجنسية الإسبانية

إذا قرر الأجنبي/ة الزواج من مواطن/ة إسباني/ة أو من أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، فيمكنه الحصول على بطاقة عائلة أوروبية لمدة 5 سنوات تسمح له بالإقامة والعمل في إسبانيا على قدم المساواة مع الإسبان، كما يشير إلى ذلك المرسوم الملكي 240/2007.

أما إذا كان الأجنبي ينحدر من إحدى البلدان التي لم ترد في قائمة الدول التي يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة للدخول إلى إسبانيا، فإن ذلك يعني أنه عليه طلب فيزا قبل دخول الأراضي الإسبانية. والدول التي يتحتاج مواطنوها إلى تأشيرة هي:

البلدان التي يحتاج مواطنوها إلى فيزا قبل دخول إسبانيا:

أفغانستان

أنغولا

المملكة العربية السعودية

الجزائر

أرمينيا

أذربيجان

البحرين

بنغلاديش

روسيا البيضاء

بليز

بنين

هوتان

بورما / ميانمار

بوليفيا

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بوتسوانا

بوركينا فاسو

بوروندي

الرأس الأخضر

كمبوديا

الكاميرون

تشاد

الصين

جزر القمر

الكونغو

كوريا الشماليه

ساحل العاج

كوبا

جيبوتي

إكوادور

مصر

إريتريا

أثيوبيا

الفلبين

فيجي

غابون

غامبيا

جورجيا

غانا

غينيا

غينيا-بيساو

غينيا الإستوائية

جويانا

هايتي

الهند

إندونيسيا

إيران

العراق

جامايكا

الأردن

كازاخستان

كينيا

قيرغيزستان

الكويت

لاوس

ليسوتو

لبنان

ليبيريا

ليبيا

مدغشقر

ملاوي

جزر المالديف

مالي

المغرب

موريتانيا

منغوليا

موزمبيق

ناميبيا

نيبال

النيجر

نيجيريا

سلطنة عمان

باكستان

بابوا غينيا الجديدة

دولة قطر

اعادة عد. وسط افريقيا

اعادة عد. د للكونغو

اعادة عد. الدومينيكان

روسيا

رواندا

ستو. يأخذ

الامير

السنغال

سيرا ليون

سوريا

الصومال

سيريلانكا

جنوب أفريقيا

السودان

جنوب السودان

سورينام

سوازيلاند

تايلاند

تنزانيا

طاجيكستان

توغو

تونس

تركمانستان

ديك رومي

أوغندا

أوزبكستان

فيتنام

اليمن

زامبيا

زيمبابوي

السلطة الفلسطينية

كوسوفو (على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1244 المؤرخ 10 يونيو/ حزيران 1999)