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صنعاء..البنك المركزي يصدر تعميم لجميع منشأت الصرافة ويتوعد المخالفين

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر بنك صنعاء الخاصع لسلطة الإنقلابيين الحوثيين مساء أمس الاحد، تعميمين بشأن “الدولار” والعملات الإلكترونية والافتراضية، في ظل أزمة سيولة نقدية .

و وجه البنك في تعميمه كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بشأن عدم التعامل بالعملات الإلكترونية الإفتراضية “”.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتضمن التعميم الثاني توجيه كافة البنوك والصرافين بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، بقبول الأوراق النقدية لعملة الدولار من الإصدارات القديمة (2003 ، 2006) وبنفس السعر الفعلي للدولار في السوق.

وأكد التعميم على تعرض المخالفين للعقوبات القانونية.

يأتي ذلك في ظل أزمة سيولة نقدية بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، يتزامن مع صعود لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال، ونشاط المضاربين بأسعار الصرف .

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