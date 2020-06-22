شكرا لبحثكم عن خبر محافظ سقطرى يرفض توجيهات الرئاسة ويغادر المهرة الى سلطنة عمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف موقع كريتر سكاي عن مصادر قال انها خاصة عن مكان تواجد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس.

وقال المصدر ان المحافظ رمزي محروس وصل الساعة ال٨ والنصف من صباح الامس الى محافظة المهرة عبر قارب .

وتابع قائلا حيث مكث في احد فنادق المهرة لمدة ساعتين قبل ان يغادر برا الى منفذ صرفيت بالمهرة.

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ولفت بالقول حيث ظل في المنفذ لمدة نصف ساعة قبل ان يدخل الحدود العمانية.

وواصل قائلا حيث دخل سلطنة عمان برفقة 15 من المسؤولين والقيادات الرافضة للامارات في الارخبيل.

ونوه بالقول ان المحافظ رمزي محروس سوف يستقر في سلطنة عمان. لافتا ان الرئاسة طلبت منه البقاء في المهرة لكنه رفض.

الجدير بالذكر ان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت على ارخبيل سقطرى نهاية الاسبوع الماضي.