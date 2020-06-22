شكرا لبحثكم عن خبر علاج فعال للرشح وآلام الحلق.. ستدهشك النتائج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الرشح والآلام الحلق باتت الوهم والارق الذى لا يخلو منه أى بيت. لذلك إليكم العلاج الفاعل والسريع الذى يقضى على الرشح وألم الحلق فورا قبل أن يسبب أى ازعاج. المكونات: عدد اثنين من الليمون الطازج. اثنين سم من الزنجبيل الطازج. نصف كوب من عسل النحل. Advertisements الطريقة: قم بتقطيع كل ليمونة إلى اربعة قطع ثم ضعهم فى برتمان زجاجى. أضف الزنجبيل المبشور. ثم أخيرا اضف العسل ليغطى الكل . اترك الخليط ساعتين على الأقل. تناول ملعقة صغيرة من العسل الذى تشرب من الليمون و الزنجبيل ثلاث مرات يوميا. يمكن أيضا أن تضيف ملعقة العسل إلى أى مشروب ساخن حسب الرغبة.

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