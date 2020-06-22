شكرا لبحثكم عن خبر أزال جهاز الأوكسجين بنفسه".. مفاجأة صادمة في وفاة الأسطورة أحمد راضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حالة من الصدمة انتابت الجميع عقب إعلان وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.

وفي مفاجأة صادمة تحدث مدير مستشفى النعمان في بغداد، صلاح العزي، امس الأحد، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجم الكرة العراقية السابق، أحمد راضي، قبل وفاته صباح اليوم.

وقال العزي إن "أحمد راضي كان بصحة جيدة جدا الليلة الماضية، حتى إنه تحدث مع عائلته عبر الهاتف"، وفقا لشبكة "رووداو" الإعلامية.

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وأضاف العزي أن النجم العراقي "أزال جهاز الأوكسجين صباح اليوم لدخول دورة المياه، لكنه فقد الوعي في تمام الساعة 7:15 صباحاً".

وتابع العزي أن "الأطباء أجروا له الإسعافات الطبية دون جدوى، حيث فارق الحياة في الساعة 7:45 من صباح اليوم".

وفي آخر ظهور له، أكد النجم الدولي الكروي العراقي أحمد راضي مساء أمس السبت في مقطع فيديو من داخل مستشفى النعمان أن حالته الصحية بدأت تتحسن نسبيا بعد اخضاعه للعلاج قائلاً: "كنت اعاني من مشكلة في النوم، واليوم استطعت أن أنام".

وتابع: "أشعر في بعض الاحيان بصعوبة بالتنفس وهذا أمر طبيعي"، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية بشكل نسبي.

وتوفي اللاعب العراقي السابق أحمد راضي، امس الأحد، في العاصمة بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.