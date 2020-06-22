شكرا لبحثكم عن خبر العثور على فتاتين يمنيتين إختفتا في ظروف غامضة في الولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عثرت الشرطة الأمريكية على فتاتين يمنيتين اختفتا في ظروف غامضة في الولايات المتحدة الأمريكية .

وقالت أحد المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية إن الشرطة في ولاية ميشيغان - شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية - تمكنت من العثور على فتاتين يمنيتين اختفتا في 12 يونيو في ظروف غامضة.

Advertisements

وأضافت المصادر أن الفتاتين ي . ن والبالغة من العمر 21 سنة وشقيقتها ع . ن والبالغة من العمر 14 سنة تم العثور عليهما في ولاية ميشغان وهن في صحة جيدة ولم يصبهما أي أذى .

هذا وكانت الشرطة في ولاية ميشغان الأمريكية قد عرضت صورتي الفتاتين وأرقام تلفونات للإبلاغ عن أي معلومات عن الفتاتين المختفيتين .