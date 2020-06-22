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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. نقل سجينتين من السجن المركزي إلى العناية المركزة بعد محاولتهما الانتحار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
كشف رئيس الشبكة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن تعرض سجينتين في السجن المركزي بصنعاء خلال هذا الأسبوع لمحاولة انتحار.
وذكر رئيس الشبكة نبيل فاضل، في منشور له على صفحته بالفيسبوك، أن السجينتين ترقدان حالياً بالعناية المركزة احداهما تدعى لطيفة، والثانية تدعى غادة.
وبين أنه تم على ضوء ذلك توقيف المدعوة أفراح الحرازي مسؤولة سجن النساء ونائب مدير السجن، في ظل معلومات عن اعطائهن جرعة مخدرات عالية داخل السجن افقدتهن الوعي وما زلن في العناية.
يأتي هذا بعد انتحار السجينه أ-الريمي في ظروف غامضة داخل سجن النساء بالسجن المركزي بصنعاء واجبار اهلها على دفن جثتها قبل يومين رغم تأكيد الطبيب الشرعي أنه يوجد كدمات وكسر في العنق تنفي حادثة الانتحار بصنعاء.
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