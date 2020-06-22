التحالف يشن سلسلة غارات على أهداف حوثية في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 22/حزيران/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات وتحركات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات وتحركات للمليشيا في ناطع وردمان وقانية تعرضت لقصف جوي عنيف.

وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المحافظة التي شهدت مواجهات عنيفة بين المليشيا ومسلحي القبائل خلال اليومين الماضيين.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا إضافة إلى تدمير آليات