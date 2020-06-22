التحالف يشن 20 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

الخليج 365 ـ مأرب

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كثفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 22/حزيران/2020، غاراتها على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي البلاد، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من 20 غارة مواقع وتجمعات حوثية في مديرية مجزر بالمحافظة، لافتة إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي مليشيا الحوثي.

وكثف التحالف غاراه على أهداف حوثية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.