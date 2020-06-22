شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه هام صادر عن خدمة أبشر لكل من يحمل رخصة قيادة في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نوّهت منصة أبشر، للعملاء الذين نفذوا خدمة "تجديد رخصة القيادة" خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتحقق من جديد. وقالت المنصة: يرجى التحقق من إتمام التجديد بنجاح عبر خدمة " الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة" وذلك لأن الخدمة كانت قيد التحديث. وكانت قد تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بإمكانية تجديد الرخصة دون سداد المخالفات.

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