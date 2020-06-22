شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء وحشي على طفل انتقاما من والده في إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في انتهاك جديد لحقوق الأطفال في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، اعتدى شاب يدعى فواز محمد عبده الشجاع بقرية المعثان بمديرية العدين، على الطفل عبدالكريم طه أحمد هزاع الحاتمي.

استدعى أصدقاء والد الضحية، بحسب مصادر في تصريحات لـ"المشهد العربي"، الجاني للاعتداء على الطفل بشكل وحشي، والضرب المبرح حتى كاد يودي بحياته.

وأرجعت المصادر الجريمة إلى خلافات بين والد الطفل الضحية، وآخرين استأجروا الجاني للانتقام من الطفل كوسيلة لتسوية الخلافات مع والده وقبيلته.

وحذرت من أن الانتهاكات تجاه الأطفال في منحى متصاعد بمحافظة إب، ومديرياتها، بدون رادع حقيقي ومسؤول من الجهات المختصة.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements