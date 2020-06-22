اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصرع قائد حراسة قائد اللواء الأول حماية رئاسية في مواجهات أبين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائد حراسة قائد اللواء الأول حماية رئاسية في مواجهات أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل قائد حراسة قائد اللواء الاول حماية رئاسية صباح اليوم السبت، خلال المواجهات مع القوات الجنوبية بجبة الكلاسي في أبين.

وقالت مصادر محلية أن القيادي في الإخوان ، الملازم أول مصطفى عوض قائد حراسة قائد اللواء الأول حماية رئاسية الإرهابي سند الرهوة لقي مصرعه في معارك شقرة.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واكدت المصادر ان هناك عدد من القتلى والجرحى سقطوا بالاضافة الى عشرات الاسرى من الاخوان .

وكان قائد شرطة النجدة في أبين، التابعة للشرعية العقيد صبري علي، قد لقي مصرعه مساء أمس الجمعة، في جبهة شقرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قائد حراسة قائد اللواء الأول حماية رئاسية في مواجهات أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا