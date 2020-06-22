شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائد حراسة قائد اللواء الأول حماية رئاسية في مواجهات أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل قائد حراسة قائد اللواء الاول حماية رئاسية صباح اليوم السبت، خلال المواجهات مع القوات الجنوبية بجبة الكلاسي في أبين.

وقالت مصادر محلية أن القيادي في الإخوان ، الملازم أول مصطفى عوض قائد حراسة قائد اللواء الأول حماية رئاسية الإرهابي سند الرهوة لقي مصرعه في معارك شقرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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واكدت المصادر ان هناك عدد من القتلى والجرحى سقطوا بالاضافة الى عشرات الاسرى من الاخوان .

وكان قائد شرطة النجدة في أبين، التابعة للشرعية العقيد صبري علي، قد لقي مصرعه مساء أمس الجمعة، في جبهة شقرة.