شكرا لقرائتكم خبر عن حشود في #المكلا تطالب تطبيق الإدارة الذاتية لـ #الجنوب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت مديرية المكلا، في ساحل حضرموت، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية لتطبيق الإدارة الذاتية في المحافظة.
واستجاب المئات من الأهالي إلى دعوة لجنة التصعيد السلمي التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
طالب المحتجون بتطهير السلطة المحلية من الفاسدين، وتمكين أبناء المحافظة من إدارة ثرواتها.
ودعوا إلى تمكين النخبة الحضرمية من بسط الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المحافظة، وطرد عناصر المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسطيرة مليشيا الإخوان الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر حشود في #المكلا تطالب تطبيق الإدارة الذاتية لـ #الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.