شكرا لقرائتكم خبر عن حشود في #المكلا تطالب تطبيق الإدارة الذاتية لـ #الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مديرية المكلا، في ساحل حضرموت، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية لتطبيق الإدارة الذاتية في المحافظة.

واستجاب المئات من الأهالي إلى دعوة لجنة التصعيد السلمي التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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طالب المحتجون بتطهير السلطة المحلية من الفاسدين، وتمكين أبناء المحافظة من إدارة ثرواتها.

ودعوا إلى تمكين النخبة الحضرمية من بسط الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المحافظة، وطرد عناصر المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسطيرة مليشيا الإخوان الإرهابية.