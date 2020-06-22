قصف التحالف في عدة محافظات جديدةوخروقات متواصلة

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عدن - ياسمين التهامي - خروقات وغارات متواصلة للتحالف في الحديدة وعدة محافظات
تجددت خروقات قوى التحالف لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران سلسلة غارات على محافظات حجة والبيضاء ومأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأوضح مصدر أمني أنه تم تسجيل 67 خرقاً لقوى للتحالف من بينها تحليق طائرة حربية في أجواء حيس و 13 خرقاً بقصف مدفعي وعشرات الاعتداءات بالأعيرة النارية، كما استهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من مدينة الحديدة.
وأضاف المصدر أن طيران التحالف شن ثلاث غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة، و21 غارة على مديريتي ناطع وردمان ومنطقة قانية بمحافظة البيضاء.
وشن طيران التحالف ثلاث غارات على نجد العتق بمديرية صرواح، وسبع غارات على مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مأرب، وأربع غارات على معسكر لبنات بمديرية الحزم وبثلاث غارات مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وأدان المصدر إمعان وتعمد تحالف التحالف الغاشم باستهداف المواطنين.. مستنكرا صمت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إزاء هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان يوميا بحق أبناء الشعب اليمني.. داعيا كافة أحرار وشرفاء العالم للتدخل لوضع حد للمجازر الممنهجة وإيقاف التحالف
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