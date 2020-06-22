شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو.. الكشف عن مخطط إخواني جديد عقب خسارتهم سقطرى ..الاصلاح يتأهب للانقضاض على المخا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر عسكري باللواء 35 مدرع، التعزيزات العسكرية التي استقدمتها قوات الإصلاح الى مناطق سيطرة اللواء 35 مدرع بمديريات الحجرية خلال الأسبوع الماضي بهدف تفجير الوضع والسيطرة على المخا .

وأوضح المصدر، أن الإصلاح دفع بقوة عسكرية من اللواء 22 ميكا ولواء الصعاليك إلى مناطق العزاعز والتربة وراسن و نشر مجاميعه الأمنية في مدينة التربة بالشمايتين ومدينة العين بالمواسط والنشمة بالمعافر بالوقت الذي كان قد ارسل تعزيزات ومجاميع عسكرية الى مديرية الصلو. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف المصدر، إن الإصلاح نشر أيضا قوات عسكرية في منطقة الغيل قرب الوازعية، بالوقت الذي شهدت مجاميعه بكل مناطق الحجرية استنفار أمني كبير واستعراض ونشر للسلاح الثقيل والمتوسط.

وأكد المصدر أن كل النقاط التي قام الإصلاح باتستحداث مواقع عسكرية فيها أو نشر مجاميع مسلحة تقع في إطار نطاق سيطرة اللواء 35 مدرع، معتبرا الإصلاح يسعى بهذه التحركات إلى تفجير الوضع بالمنطقة لسيطرة عليها وتصفية اللواء 35 مدرع وتجريده من كل نقاط قوته.

وأشار المصدر إلى أن تحشيدات الإصلاح تزامنت مه حملات إعلامية شنها ناشطيه والمواقع التابعة له تتهم بها اللواء 35 مدرع بالخيانة والعمل لصالح “الإمارات” وتحمله مسؤولية الإنفلات الأمني وغيرها من الإشاعات المغرضة.

ونوه المصدر بأن مايقوم به الإصلاح في هذه الفترة يأتي استكمال لمشروعه بالسيطرة على المنطقة والذي دشنه بإغتيال قائد اللواء 35 مدرع عدنان الحمادي نهاية العام الماضي، مذكرا بالتحشيدات العسكرية التي استحدثها الحزب في منطقة يفرس بعد أيام معدوده على أغتيال الحمادي” حسب المصدر.