صمت حكومة الشرعية على تمزيق الوطن ووزير الصناعة والتجارة يصرح...

عــــــــاجل:سيتم تصفيته قريباً على يد هذه الجهة؟!"فيصل القاسم" يعلن عن بدأ العد التنازلي لنهاية حكم هذا الرئيس العربي.."لن تصدق من يكون..؟تفاصيل هامة..