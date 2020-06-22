شكرا لقرائتكم خبر عن صمت حكومة الشرعية على تمزيق الوطن ووزير الصناعة والتجارة يصرح... والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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- صمت حكومة الشرعية على تمزيق الوطن ووزير الصناعة والتجارة يصرح...
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