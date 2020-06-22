شكرا لقرائتكم خبر عن 21 غارة على معاقل الحوثيين وضرب مواقع مكثفة في البيضاء والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة البيضاء خلال الساعات الماضية قصفا جويا مكثفا لطيران التحالف مستهدفاً بأكثر من 21 غارة مخازن أسلحة وآليات وتجمعات الحوثية في مديريات ردمان والسوادية وناطع.

مصادر عسكرية وميدانية أكدت أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من 8 غارات مجاميع للحوثي في جبل الفالق بردمان وجبلي مسعودة والعر بجبهة قانية، صاحبه تحليق مكثف بسماء المنطقة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وفي مديرية ناطع، استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات مخازن أسلحة وتجمعات للعدو الحوثي في جبهة فضحة.

وأوضحت المصادر أن إحدى الغارات استهدفت موقعاً للعدو في شعب الكولة غربي جبل الكبار شوهد على إثرها ألسنة اللهب وسماع انفجارات متتالية في الموقع المستهدف يعتقد أنه مخزن سلاح.

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة أخرى مجاميع في أحد مواقع العدو بجبل الكبار، فيما استهدفت الثالثة تجمعا آخر للحوثي غرب جبل دير فضحة.