شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة انسانية,وناشطون في توتير تطالب بالمشاركة الواسعة. والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - دعا ناشطون يمنيون إلى المشاركة الواسعة في حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عن حجم الكارثة الإنسانية المترتبة على منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى اليمن.

وأكد الناشطون على المشاركة الكثيفه في الحملة مساء الثلاثاء الساعة 9 ليطلع العالم على جريمة العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية والأثار الناشئة عنها خصوصا على القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا. الهشتاق : yemencantbreathe# شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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