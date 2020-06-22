شكرا لقرائتكم خبر عن حالة خطيرة تصيب رجالا بعد تناول المنشطات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر تقرير جديد أن أكثر من 12رجلا في فرجينيا أصيبوا بانخفاض خطير في نسبة السكر في الدم، بعد تناول مكمل تعزيز جنسي ذكري مزود بأدوية موصوفة.

وبدأ تفشي الحالة في أغسطس 2019، عندما دخل رجال في فيرجينيا إلى غرف الطوارئ بأعراض الارتباك والتعرق المفرط والاهتزاز، إلى جانب انخفاض شديد في نسبة السكر في الدم، وفقا للتقرير الذي نشر يوم الخميس 18 يونيو في مجلة Morbidity and Mortality Weekly. ولم يكن أي من الرجال مصابا بداء السكري، ولكن جميعهم أبلغوا عن تناول مكمل يسمى V8، والذي يُباع في المتاجر المحلية ويزعم أنه يعزز الأداء الجنسي للذكور. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وفي المجموع، حدد مسؤولو فرجينيا 17 رجلا نُقلوا إلى المستشفى بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، بعد تناول V8 بين أغسطس ونوفمبر 2019. وكان لدى البعض مستويات سكر دم منخفضة تصل إلى 11 ملغ لكل ديسيلتر (ملغم/ديسيلتر)، وهو أقل بكثير من المستويات العادية من 70 إلى 100 ملغ/ديسيلتر. (يمكن أن يسبب فرط سكر الدم أقل من 40 ملغ/ديسيلتر نوبات نقص السكر في الدم والغيبوبة والموت). وأمضى الرجال ما بين يوم وستة أيام في المستشفى، ونُقل بعضهم إلى المستشفى أكثر من مرة، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات.



ولم تسرد عبوات مكملات V8 المكونات، ولكن التحليل كشف أنها تحتوي على السيلدينافيل، العنصر النشط في الفياغرا، و glyburide، وهو دواء السكري الذي يخفض نسبة السكر في الدم.

وتراوحت مستويات السيلدينافيل من 55 إلى 156 ملغ لكل قرص، وهي قرب المستويات الموجودة في وصفات الدواء، في حين تراوحت مستويات glyburide من 90 إلى 100 ملغ لكل قرص، وهو أعلى بنحو 5 إلى 10 أضعاف من الجرعات المستخدمة لعلاج مرض السكري، وفقا للتقرير.



وحذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA) في الماضي، من أن مكملات تعزيز القدرة الجنسية قد تحتوي على أدوية مخفية، مثل السيلدينافيل، والتي يمكن أن تشكل مخاطر نظرا لأن الجرعات تختلف على نطاق واسع، ولا يعرف الناس أنهم يتناولونها.



ومن غير الواضح لماذا تحتوي مكملات V8 أيضا على glyburide. وتكهن المعدون بأن glyburide أُضيف كنوع من الحشو، أو لإعطاء الأقراص لونا أزرق بحيث تشبه حبوب الفياغرا.



وكتب المعدون: “ما تزال العديد من منتجات التعزيز الجنسي الملوثة في السوق كمنتجات متاحة دون وصفة، ما يعرض المستهلكين لخطر حدوث مضاعفات صحية غير معروفة”. وقالوا إن هذه المكملات الملوثة يجب إزالتها بسرعة من السوق عند تحديدها.



المصدر: لايف ساينس

