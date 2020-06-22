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عدن - ياسمين التهامي - القبض على "مشهور تيك توك" صور الفتيات في السعودية في أوضاع مخلة وغير متوقعة .. والمفاجأة في جنسيته ( شاهد الصور )





ألقت السلطات السعودية، القبض على مقيم يحمل جنسية عربية، بعد قيامه باستدراج قاصرات وتصويرهن بمشاهد خادشه للحياء. جاء ذلك بعد أن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا في السعودية، بعد انتشار فيديوهات لأحد مشاهير "تيك توك"، وهو يقوم بتقبيل فتيات قاصرات موثقًا ذلك بكاميرا هاتفه. وقالت إمارة منطقة مكة في تعليق على صورتين نشرتهما عبر حسابها على موقع "تويتر": "القبض على مقيم من (الجنسية العربية) قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.. تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.." وأرفقت إمارة مكة تغريدتها بوسم (هاشتاج) "مشهور يستغل القاصرات" الذي أثار تفاعلاً واسعًا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وتساءل مغردون عن السبب وراء حجب جنسية الموقوف، وعلقوا على التغريدة بصور تظهر صورته وبياناته الشخصية وجنسيته. وكان مستخدمو مواقع التواصل في المملكة أطلقوا وسم (هاشتاج) #مشهور_يستغل_القاصرات والذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في السعودية حاصدًا أكثر من 23 ألف تغريدة، حتى مساء أمس طالبوا من خلالها السطات المختصة بإلقاء القبض عليه ومعاقبته. ولم يقتصر طلب المستخدمين على محاسبته وحسب، وإنما طالبوا بالتشهير به، ناشرين صورته وبياناته الشخصية ورقم المحمول الخاص به. وفي المقابل طالب آخرون بمحاسبة الفتيات اللاتي ظهرن في المقاطع المصورة. وطالب كثيرون السلطات المختصة بحجب تطبيق تيك توك في السعودية، وذلك لمدى خطورته على الأطفال. وكانت السلطات السعودية كشفت الأسبوع الماضي، عن تفاصيل تتعلق بإعداد وافدين لاستراحتين للاستخدام بـ"أغراض الرذيلة" في حي المناخ جنوب العاصمة، الرياض. وقال العقيد شاكر التويجري، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات.."





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