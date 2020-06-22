شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عن موعد ترحيل الوافدين المخالفين لهذه الاجراءات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب على استفسار بشأن موعد البدء في ترحيل الوافدين المخالفين للإجراءات الوقائية.

حيث أكد الشلهوب – خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم (الأحد) – أن الإجراءات والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية تنصّ على بدء إبعاد الوافدين المخالفين بعد تطبيق العقوبة الأصلية.

وأضاف أن المخالفة إذا كانت تستوجب العقوبة بالسجن فإن التطبيق سيكون بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.