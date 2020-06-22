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السعودية تعلن عن موعد ترحيل الوافدين المخالفين لهذه الاجراءات 

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عدن - ياسمين التهامي - رد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب على استفسار بشأن موعد البدء في ترحيل الوافدين المخالفين للإجراءات الوقائية.

حيث أكد الشلهوب – خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم (الأحد) – أن الإجراءات والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية تنصّ على بدء إبعاد الوافدين المخالفين بعد تطبيق العقوبة الأصلية.

وأضاف أن المخالفة إذا كانت تستوجب العقوبة بالسجن فإن التطبيق سيكون بعد انتهاء جائحة فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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