شكرا لمتابعة خبر عن عقيد عسكري : يفلت من قبضة الحوثيون ويلتحق بقوات طارق صالح في الساحل الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام محلية، امس الاحد، أن قائد عسكري بارز استطاع الإفلات من قبضة جماعة الحوثي والعودة إلى المناطق المحررة في الساحل الغربي.

وأفادت نقلا عن مصدر في الإعلام العسكري بأن الضابط الذي وصل السبت إلى الساحل الغربي ويحمل رتبة -عقيد- التقى مؤخرا بأحد القيادات العسكرية التابعة لجماعة الحوثي بغرض التخطيط لأعمال تخريبية في مديريات الساحل الغربي، إلا أنه استطاع الإفلات من قبضة الحوثيون .

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وبينت قناة "اليمن اليوم" التي تبث من القاهرة بأنها ستجري لقاء مع القيادي العسكري يشرح من خلاله العديد من التفاصيل حول الأعمال التخريبية التي كانت تنوي جماعة الحوثي تنفيذها عن طريقه، ومن ذلك استهداف الأمن والسكينة اللذين تنعم بهما المديريات المحررة في الساحل الغربي، وكذلك استهداف رموز من أبناء الساحل الغربي وقيادات المقاومة الوطنية.

وفي أوقات سابق، التحق عدد من القادة العسكريين والضباط، برفاقهم في الجيش اليمني، بمأرب والحديدة وعدن، للمشاركة في معركة الجمهورية والخلاص من انقلاب الحوثيون.