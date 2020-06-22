شكرا لمتابعة خبر عن لجنة الطوارئ : تعلن عن تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ثلاثة أيام في تعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت، لجنة الطوارئ في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) السبت، تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاث الماضية.

وقالت اللجنة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنها تلقت خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية 34 بلاغ لحالات يشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

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واشارت إلى أنها سجلت خلال الأيام السابقة 320 بلاغ واتصال لم يتم الاستجابة لها لعدم وجود مسحات لأخذ العينات بسبب نفاد محاليل PCR الخاصة بالكشف عن كورونا.

وأضافت: "بلغت الوفيات المبلغ عنها يوم (السبت) ثلاث حالات ليصبح اجمالي الوفيات 14 حالة". وناشدت اللجنة الجهات المعنية بسرعة ايصال المحاليل والمسحات لإنقاذ ابناء المحافظة من تفشي وباء كورونا.

والثلاثاء الماضي، أعلنت لجنة الطوارئ نفاد المحاليل والوسط الناقل للعينات والمسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وسجلت تعز في آخر إحصائية لها منذ بدء تفشي الفيروس (204) حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منها (48) حالة وفاة، و(37) حالة تعاف.