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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:وكالة دولية تكشف تفاصيل مخطط اماراتي-سعودي يطيح بالرئيس هادي من منصبه وتعيين هذا الشخص بديلا عنه..الزبيدي يحصل على منصب رفيع جدا

2020/06/22 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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