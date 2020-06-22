شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : توكل كرمان تمسح الأرض بكرامة الرئيس هادي وهذا ما قالته عن مؤامرة الاحتلال السعودي الاماراتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك بسبب إذعانه لتعليمات السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، الأمر الذي أدى لإطالة أمد الحرب باليمن.

ونشرت كرمان، صورة للرئيس اليمني، وعلقت عليها في تغريدة رصدتها “وطن” قائلةً: “قلت عنه قبل ثلاثة أعوم مجرد أداة في يد المحتل السعودي الاماراتي للشرعنة لاحتلالهم للبلاد والوصاية عليها وتقسيمها إلى أوصال”.

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وأضافت: “أقل ما يقال عنه خائن لمصلحة الوطن العليا، ولم يعد لدي شيء جديد لأقوله عنه”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة توكل كرمان، مؤكدين على أن الرئيس اليمني أحد أسباب استمرار الحرب في اليمن.

ويقيم في الأراضي السعودية، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى جانب العديد من قيادات حكومته منذ بدء عاصفة الحزم في مارس 2015.

وانتقلت حكومة هادي المستقيلة إلى العاصمة السعودية الرياض، وباتت تمارس مهامها الكاملة هناك، إضافة لقيادات الأحزاب السياسية المنطوية تحت لوائها وأعضاء في مجلسي النواب والشورى، وقيادات عسكرية وحكومية ورجال أعمال، وكلهم يتبعون الارادة السعودية في اتخاذ القرار تجاه اليمن.